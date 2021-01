Il centrocampista della Juventus Arthur ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti del fischio d’inizio della sfida contro il Bologna: “La verità è che mi sono confrontato con Pirlo e anche secondo lui rendo meglio in quella posizione (mezzala, ndr). Ovviamente se manca qualcuno dei miei compagni non ho nessun problema a giocare in una posizione diversa perchè sono a disposizione per aiutare la squadra. Gli ho detto però che da mezzala mi trovo più a mio agio, anche perché a Barcellona giocavo così e mi trovo meglio’