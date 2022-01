Non è un caso se Massimiliano Allegri - a chi in conferenza stampa gli chiedeva se avesse parlato con Arthur così come aveva fatto con Morata - abbia risposto abbastanza vagamente. Il futuro del brasiliano è lontano da Torino, per volontà dello stesso giocatore. Il quale, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, avrebbe ribadito al tecnico di voler lasciare la Juventus a gennaio. Arthur ha già un accordo con l'Arsenal e attende il via libera della Juve, che arriverà quando verrà trovato un sostituto.