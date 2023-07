È iniziata la fase iniziale del mercato della Juventus, con il club bianconero che si concentrerà principalmente sulle cessioni dei giocatori che attualmente non rientrano nei piani tecnici di Allegri:. Al momento, non sono state ricevute offerte concrete per questi calciatori. Tuttavia, va notato che c'è un interesse da parte di squadre come West Ham ed Everton nei confronti di Zakaria, lo svizzero. La Juventus è determinata a trovare soluzioni appropriate per questi giocatori al fine di plasmare la squadra secondo la visione dell'allenatore e delle strategie del club.