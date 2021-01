Alcune pillole statistiche dal sito ufficiale della Juventus dopo la partita vinta ieri 2-0 all'Allianz Stadium:



La Juventus ha vinto tutte le ultime nove sfide di Serie A contro il Bologna, con un punteggio complessivo di 20-3.



La Juventus ha tenuto la porta inviolata in due partite consecutive, considerando tutte le competizioni, per la prima volta dallo scorso giugno.



Arthur ha segnato il suo primo gol in campionato dal febbraio 2020, con il Barcellona contro l'Eibar; è anche il suo primo gol con la maglia della Juventus alla 19ª presenza e con il quinto tiro totale con i bianconeri.



Juan Cuadrado ha giocato 97 palloni in questo match, almeno 26 più di qualsiasi altro giocatore sul terreno di gioco.