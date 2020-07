Da una parte la corsa allo scudetto, dall'altra il mercato che ha già preso il via con l'annuncio dell'acquisto di Arthur Melo dal Barcellona a partire dal prossimo 1° settembre. Fabio Paratici però non si ferma un attimo, contatti giorno e notte per anticipare la concorrenza sugli altri obiettivi. Secondo la stampa inglese, dopo l'acquisto del brasiliano nello scambio con Pjanic, la Juve andrà all'assalto di Jorginho, pupillo di Sarri che potrebbe lavorare di nuovo con lui dopo averlo allenato a Napoli e al Chelsea.