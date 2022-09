Secondo quanto riportato da Bild, ilsarebbe pronto a risparmiare i soldi che dovrebbe invece investire nel riscatto di. Il motivo? Per, il nome concreto da seguire nel prossimo mercato sarebbe quello di, attualmente al. Il brasiliano è attualmente in prestito nel club inglese, il riscatto è fissato per una cifra vicina ai. Al momento, l'ipotesi è assai remota. Ma siamo solo all'inizio...