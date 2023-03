L’esperienza dialè stata un fallimento totale. Su tutta la linea. Anche a causa di un infortunio che lo ha costretto ai box fin da subito, il centrocampista brasiliano non ha ancora fatto l’esordio con la squadra allenata da Klopp. E a fine stagione i Reds hanno già deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Un problema serio per la Juventus che dovrà cercare una nuova soluzione per un giocatore che ha un contratto fino al 2025 a 6 milioni di euro netti a stagione.