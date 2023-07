Arthur, ai canali ufficiali della Fiorentina, parla così della nuova esperienza."Sono molto felice di essere qui, grazie a Barone e ai tifosi che mi hanno scritto sui social. Questa è una squadra bellissima. Questo è il centro di allenamento più bello del mondo secondo me, c'è un allenatore troppo bravo, mi piace tutto. Il Viola Park è veramente qualcosa di incredibile. Questa è la città preferita della mia fidanzata, sono felice di essere qui. Adesso è il momento di lavorare e delle vittorie. Mio papà ha sempre amato il calcio che nella mia vita è venuto al terzo posto dopo mio padre e mia madre. Mi manca il Brasile, ma la mia famiglia è qui con me. Per me è importante, ovunque io vada mi seguono. Ancora non ho avuto tempo di far visitare il Viola Park alla mia ragazza ma lo farò presto, Firenze è la sua città preferita. Omonimia con Cabral? Abbiamo lo stesso nome, adesso sarà veramente un casino. Soprattutto per il mister, che già nei primi allenamenti ha avuto difficoltà a comunicare con noi: dovremo sicuramente metterci d’accordo".