Il procuratore di, Federico Pastorello, ha parlato così a Radio Serie A."Sono molto contento per Arthur. L'anno scorso per lui è stata una stagione difficile sotto tutti i punti di vista. È sbarcato al Liverpool al termine del mercato, saltando così la preparazione, poi ha subito un infortunio importante. La Fiorentina è stata brava a vedere l'opportunità. La Juventus ha dovuto coprire una parte dello stipendio per rilanciarlo e oggi Arthur è forse il miglior giocatore del campionato"."20 milioni? Direi anche più alto. È stato messo perché era giusto fare così, poi c'è anche il tema stipendio perché non rientra nei parametri dei viola. Però siamo soltanto a metà avventura. Siamo concentrati per continuare così, poi a fine stagione si tireranno le somme. Posso dire solo una cosa: Arthur a Firenze si trova benissimo, anche fuori dal campo i tifosi lo hanno accolto in un modo straordinario. E questo da ex bianconero non era affatto scontato".