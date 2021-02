Tra i tanti indisponibili sui quali non potrà contare Andrea Pirlo per la gara di sabato sera contro il Verona c'è anche, il brasiliano si è fermato contro la Roma per un problema legato alla calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea e sta lavorando per tornare a disposizione. Dal Brasile fanno sapere che si sta sottoponendo a una particolare terapia di sedute di onde d'urto focali.