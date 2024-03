è stato uno dei punti fermi del centrocampo dellasotto la guida di Italiano, raramente lasciando spazio alle rotazioni dell'allenatore e quasi sempre in campo come titolare. Nonostante la piena fiducia del tecnico, il quale a fine stagione dovrebbe lasciare il club, la Fiorentina ha deciso di non esercitare il riscatto fissato a 20 milioni di euro per il giocatore, dopo aver speso 2 milioni (più altri 2 di bonus) per il suo prestito.Questa decisione potrebbe portare la Juventus a perdere un potenziale incasso di 24 milioni di euro, considerando il costo del prestito, il riscatto e i bonus.È improbabile che il giocatore rimanga in bianconero, quindi in estate si cercherà di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti.