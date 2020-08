Secondo gli accordi tra Juventus e Barcellona riguardanti Arthur, il centrocampista brasiliano si sarebbe dovuto aggregare al gruppo diretto da Andrea Pirlo dal 1 settembre, data d'inizio ufficiale della nuova stagione. Secondo i brasiliani di UOL, però, il club bianconero ha chiesto al Barça di poterlo avere a disposizione entro il 24 agosto, quando la Juve inizierà il ritiro precampionato. Del resto, in Catalogna il giocatore ha rotto completamente con l'ambiente, rifiutandosi di raggiungere la squadra a Lisbona per la Final Eight di Champions League.