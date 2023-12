Ci sono giocatori che sembrano perdere improvvisamente le proprie qualità, quasi come se fossero inghiottiti da un tunnel da cui è difficile uscirne, a volte anche impossibile. Perdita di fiducia è il principale motivo. Sembra proprio essere questo il caso di, il centrocampista brasiliano approdato alla Juventus dal Barcellona nell'affare di scambio con Miralem Pjanic. Una trattativa da circa 70 milioni di euro ed un valore di Arthur sulla carta davvero elevato. Salvo poi una resa pressoché nulla con la maglia della Vecchia Signora, al punto di pensare ad un trasferimento in prestito alPrestito in cui ha rimediato subito un grave infortunio che non gli ha permesso di rendere al meglio, anzi di rendere proprio, visto che è rimasto ai box per quasi l'intera stagione. Poi il ritorno a Torino ed in estate il prestito allastabilito allo scadere della sessione di calciomercato. Stando a quanto riferisce Tuttosport c'è una postilla nel contratto che lega il brasiliano alla squadra di, un diritto di riscatto fissato a 20 milioni che in estate sembrava utopia. Le cose poi sono cambiate: il centrocampista brasiliano è rinato, è un perno della Fiorentina ed è protagonista di prestazioni decisamente su livelli elevati. Non è da escludere quindi che Roccovoglia acquistarlo già nel mercato di gennaio, mossa che potrebbe favorire la Juventus. A Cristianoinfatti quei 17-18 milioni di euro ricavati dalla cessione del brasiliano potrebbero fare comodo per essere reinvestiti in altri acquisti.