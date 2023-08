Intervenuto ai microfoni de La Nazione, l'ex centrocampista della Juve Arthur ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha spiegato anche cosa lo ha convinto a scegliere la Fiorentina.'Ero in ritiro con la Juve. Mi ha chiamato e mi ha detto: ti vogliono alla Fiorentina…Mi ha fatto piacere, ovvio. Sapevo che la squadra viola arrivava da una stagione bella e con due finali giocate, ma...Non ero convinto al cento per cento. Ho sentito Italiano, mi ha parlato e dopo le sue parole ho capito che questo, che la Fiorentina, è il posto giusto per me'.