Occhio al cavallo di ritorno: Arthur potrebbe rientrare a Barcellona, e a raccontarlo è il quotidiano catalano Sport. Secondo il giornale, Arthur avrebbe commentato a chi gli è più vicino che gli sarebbe piaciuto essere allenato da Xavi, visto che lo considera un grande punto di riferimento da quando ha iniziato a giocare a calcio. In campo sono molto simili, come ha detto lo stesso Leo Messi: "Arthur ha cose che mi ricordano Xavi". La carriera del brasiliano alla Juve è stata ostacolata da diversi "imprevisti". La prima è stata la partenza di Sarri, l'allenatore che ha insistito per ingaggiarlo e che è stato licenziato prima del suo arrivo. Poi, proprio quando stava iniziando a emergere e a diventare indispensabile sotto Pirlo, ha subito un infortunio che ormai è storia, e infine l'arrivo di Allegri è culminato in un netto cambio stilistico che ha danneggiato i centrocampisti più tecnici come lui o Bentancur a favore di altri più fisici.