Arthur-Juventus, parla l'agente

Intervenuto al "TransferRoom" in corso oggi e domani a Roma, l'agente Federicoha parlato anche del prossimo futuro di, ancora di proprietà dellama attualmente in prestito allaEcco il suo commento: "Il contratto di Arthur è figlio di un investimento diverso rispetto alla situazione attuale. Oggi abbiamo rinnovato, abbiamo prolungato e portato i parametri a un valore più giusto. Ma detto ciò, sono probabilmente comunque valori che non rientrano nella politica aziendale della Fiorentina.Lui è contentissimo di Firenze, della società e della città. Si trova benissimo lì, staremo a vedere. Non prevedo l'esercizio dell'opzione, ma magari ci sarà una discussione successiva".