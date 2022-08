Si lavora. Si lavora a un addio che avrebbe quasi del miracoloso. Come racconta Calciomercato.com, la Juve ci ha provato fino all'ultimo e continua a farlo. Il tema è la cessione di Arthur, vecchio motivetto che parla di una storia lunga almeno un anno. Non è mai stato nei piani di, che già a gennaio l'aveva bocciato, salvo poi ripescarlo.Ma Arthur vuole lasciare la Juve. E la Juve vuole lasciare Arthur: ci proveranno fino alla fine. E se a gennaiosembrava la squadra più vicina - ma la formula del prestito secco non convinceva - ora è loa trasformarsi in speranza. Per CM, si lavora sui centesimi, tra quota per il prestito e copertura ingaggio la Juve spera di riuscire almeno a dimezzare i costi previsti da un'altra stagione del brasiliano. Ore calde.