Come racconta la Gazzetta dello Sport, è già stato definito il ruolo di Arthur. "Nel frattempo Sarri non vede l’ora di abbracciare un giocatore che sulla carta è adatto al suo tipo di calcio. Al tecnico piacciono i giocatori con velocità di pensiero e di azione, che sanno verticalizzare con una certa efficienza. E il profilo di Arthur, che agirà da mezzala visto che Bentancur farà il regista, risponde in pieno a questo requisito", si legge sulla Rosea. Che sottolinea come tra il brasiliano e Setien i rapporti siano praticamente al minimo: "In questo senso da vedere con curiosità cosa succederà domani sera, quando il Barcellona sarà impegnato in casa contro il pericoloso Atletico Madrid del Cholo...".