Tuttosport apre con “Arthur Juve, più vicini”. Poi prosegue: “Il centrocampista brasiliano fa le prove di uscita dal Barcellona: si allena con le riserve e il tecnico Setien ha già detto sì allo scambio con Pjanic. Intanto Rabiot è sempre più un rebus: lavora alla Continassa ma il suo futuro è in bilico”.



Il Corriere dello Sport dedica invece l’apertura ad Arrigo Sacchi: “Coraggio, calcio”. Poi prosegue: “Se i contagi non risalgono, si deve ripartire. Per uscire dalla crisi serve fiducia. Le porte chiuse favoriranno chi ha più personalità. La Lazio insegue un grande sogno, ma la Juve è solidissima”.



