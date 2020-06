2









Ricapitolando. Valutazioni? Ci sono. Volontà delle società? Check. Quella dei calciatori? Lavori in corso, ma siamo sul rettilineo. Tra Pjanic e Arthur ballano soltanto giorni di attesa e ancora un po' di resistenza da parte del centrocampista brasiliano. Che sì, l'ha capito: non c'è più spazio nel Barcellona, ce n'è invece tantissimo alla Juventus. Un'offerta da 5 milioni di euro a stagione non solo l'ha portato a valutare la proposta bianconera, ma anche ad aprire in maniera quasi totale.



INTESA VICINA - Come raccontato ieri da Sky Sport, l'intesa con la Juve è dunque vicina. Più vicina. Valutazioni monstre da parte delle due società, anche per far quadrare i bilanci: per il Barça, Arthur potrebbe essere valutato addirittura 70 milioni; 10 in più per Pjanic, il cui valore toccherebbe gli 80 milioni di euro. Resta in ballo la posizione di De Sciglio: al momento, in casa blaugrana, hanno bisogno anche di altre cessioni.