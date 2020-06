Lo scambio tra Arthur e Miralem Pjanic è ormai cosa fatta. Il centrocampista del Barcellona volerà a Torino per 70 milioni più bonus, Pjanic è stato invece valutato intorno a 70 più bonus. I bianconeri dovranno quindi versare altri 10 milioni di euro nelle casse del Barcellona per pareggiare le due valutazioni. Oggi, scrivono in Spagna, sarà il giorno dell'annuncio. Secondo il giornalista Gerard Romero, Juve e Barça annunceranno lo scambio intorno alle 18.30, poco dopo la chiusura della Borsa in Italia e Spagna.