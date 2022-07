Sarà addio, ma quando? Come racconta Calciomercato.com, trae lanon è mai davvero scattato l'amore, anzi. E le parti lo sanno, dunque lavorano per separarsi. Il prima possibile, con un Mondiale praticamente già in vista.Devono però trovarsi i conti, soprattutto. A partire dall'ingaggio: per CM, Arthur guadagna uno stipendio da 5,5-6 milioni fissi con bonus quasi automatici che permettono al giocatore di incassare almeno 8 milioni netti ogni stagione. Non solo: c'è il discorso ammortamento. Arthur è costato 76 milioni circa (più di 35 ancora da versare nelle casse blaugrana) con ancora circa 45 milioni di ammortamento da smaltire. Una minusvalenza è ormai messa assolutamente in preventivo.Arthur vorrebbe però tornare a Barcellona. Per CM, spazio però non sembra esserci. Si era interessato il Monaco, ma la Premier potrebbe essere il suo terreno fertile, l'Arsenal in particolare. Se ne sta parlando, anche se è un incastro complicato. La Juve proverà ad accelerare.