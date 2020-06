3









E' il grande protagonista di questi giorni. Sia in Italia che in Spagna. Arthur Melo sta preparando le valigie per trasferirsi a Torino dove, nel weekend dovrebbe sostenere le visite mediche e firmare il suo contratto con la Juventus. Il centrocampista blaugrana non sarà rimpianto dalle parti del Nou Camp. Almeno così scrive Mundo Deportivo. "Arthur era arrivato con i crismi del nuovo Xavi - scrive il quotidiano catalano nella sua versione on-line - ma ora che la sua uscita dal club è quasi ufficiale si conferma che l'etichetta del 'nuovo' non è una buona compagna di viaggio". Il Barcellona l'ha pagato 31 milioni più 9 di bonus nel 2018.



LUCI ED OMBRE - "La sua precisione, la sua visione e la sua tecnica si sono visti in molte occasioni ma il problema principale, e quello che ha portato all'addio, è che tutto questo non l'ha offerto con regolarità", continua il quotidiano. "Questa è stata l'ombra di Arthur, sia per infortuni che per la mancanza di fiducia da parte di Valverde e Setien. In alcuni momenti non è stato centrato come doveva, non ha reso con continuità e per questo si è arrivati al finale di una tappa che al club speravano durasse di più". INFORTUNI - "Il brasiliano ha subito diversi infortuni in due stagioni passate al Barcellona. Su di tutti il problema al pube che alla fine del 2019 l'ha obbligato a stare fermo un mese e mezzo mentre all'inizio di questo anno ha perso sette incontri. L'altra lesione è stata a febbraio 2019, quando un problema alla coscia l'ha tenuto fuori quasi tre settimane, facendogli perdere quattro partite".