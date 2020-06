Arthur alla Juve, ci siamo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il 23enne centrocampista brasiliano domani sarà al J Medical per le visite mediche. Il regista bosniaco percorrerà il viaggio inverso ed è atteso in Catalogna nelle prossime ore. Poi i due club potranno ufficializzare l'operazione di mercato entro il prossimo 30 giugno. La Juventus venderà Pjanic al Barcellona per 60 milioni e ne investirà 70 per acquistare Arthur. Conguaglio di 10 milioni (probabilmente 7-8 subito e 2-3 in bonus) a favore dei catalani. Lo scambio, che sarà effettivo soltanto nella stagione 2020-2021, consentirà al CFO juventino Fabio Paratici di centrare un primo obiettivo anche dal punto di vista strategico: abbassare l’età media e il monte ingaggi della rosa.