Secondo quanto riporta Sky Sport, Fabio Paratici ha offerto un contratto da 5 milioni di euro a stagione ad Arthur, centrocampista del Barcellona che però non ha ancora accettato il trasferimento alla Juventus. Manca solo il suo sì per chiudere lo scambio con Miralem Pjanic a sua volta d'accordo con il club catalano. Anche l'affare tra le due società è stato impostato ma al momento il no del centrocampista brasiliano blocca tutto. La Juve attende solo il suo sì per chiudere l'affare.