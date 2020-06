Arthur Melo è pronto, la Juventus lo sta aspettando. Il giocatore del Barcellona sarà infatti ceduto dal club catalano in cambio di Miralem Pjanic e così, per chiudere l'affare prima del 30 giugno, già da domani i due potrebbero raggiungere le future destinazioni per sostenere le visite mediche. Per quanto riguarda Arthur, secondo Sky Sport, l'appuntamento è stato fissato proprio per domani al J Medical, con il brasiliano che ritornerà poi a Barcellona per concludere la stagione. Per Pjanic, invece, sembrano esserci problemi legati ai voli per la Spagna e, pertanto, dovrebbe sostenere anch'egli domani le visite mediche al J Medical per conto però del Barcellona.