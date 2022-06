Stando a quanto racconta Tuttosport, Juventus e Roma, infatti, continuano a lavorare all’operazione Zaniolo. Al vertice milanese di una settimana fa tra il ds Federico Cherubini e il gm Tiago Pinto sono seguiti nuovi ragionamenti e contatti. Bianconeri e giallorossi stanno cercando l’incastro giusto in attesa di un nuovo incontro. Il puzzle è complesso e, proprio per questo motivo, potrebbero anche servire diversi giorni per completarlo. Stando a quanto filtra dai salotti delle trattative, dopo aver ragionato su un prestito oneroso (10-15 milioni) con obbligo di riscatto nel 2023 (30 milioni più bonus) e sull’inserimento di qualche giovane (tra cui il gioiellino juventino Fagioli, di rientro dal prestito alla Cremonese), nelle ultime ore sembra essere tornata di moda anche la prima idea: quella di uno scambio tra Zaniolo e Arthur con conguaglio a favore della Roma.