Ciao, Arthur. Adesso sta per finire. La Juve è pronta a sacrificare il centrocampista brasiliano: ha ormai preso Pogba, ma con l'ex Barcellona via può concretizzarsi anche l'entrata di un nuovo mediano, magari dalle spiccate doti tecniche - al momento c'è il solo Locatelli in cabina di regia.



L'IDENTIKIT - Come racconta il Corriere dello Sport, Allegri cerca un giocatore di qualità, esperienza e fisicità da mettere davanti alla difesa. Il nome sembra essere quello di Paredes. Ma occorre l'addio di Arthur, un'impresa complicatissima, considerato che già nelle scorse edizioni di mercato il club non è riuscito nell'intento. L'ex Barcellona vuole giocare con continuità per andare ai Mondiali, in quest'ottica il suo desiderio di salutare può essere determinante. Occhio all'Arsenal, con la Juve che segue anche Gabriel della rosa dei Gunners. Sullo sfondo avanza anche il Monaco.