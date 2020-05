2









Juve-Barcellona, colloqui in corso. Sul tavolo c'è Miralem Pjanic, ma c'è anche Arthur e con loro Mattia De Sciglio. Così il club sta provando ad impostare l'affare per prelevare il brasiliano dal club blaugrana e portarlo a Torino: nelle ultime ore c’è stato un passo avanti e la fiducia cresce, da tutte le parti. Anche il Barça, riporta Gazzetta, farebbe l’operazione: tanto per ragioni tecniche quanto per quelle economiche, condivise dalla Juve, perché entrambi i club farebbero registrare una plusvalenza fondamentale per il bilancio 2019-20. La pressione su Arthur quindi aumenta giorno dopo giorno, nonostante le ultime parole di Setien. A proposito - scrive la rosea - "occhio ai dettagli come il “rondo”, il torello di inizio allenamento che in Spagna ha una sua letteratura. Nei giorni scorsi a Barcellona si è scritto dell‘allenamento con doppio “rondo”: Arthur non era nel primo - quello dei campioni, guidato da Messi - ma nel secondo, assieme a tanti giocatori potenzialmente in uscita. Anche se in Italia non sembra, è un indizio".