Arthur Melo risolve i problemi con il Barcellona e anticipa l'arrivo a Torino al 23 agosto per essere a disposizione al raduno del giorno seguente? In Spagna è giallo sull'accordo tra il centrocampista brasiliano e il club blaugrana. Secondo quanto riferito da La Vanguardia, questa settimana gli avvocati di Arthur hanno incontrato i corrispettivi del Barça e raggiunto un'intesa, che include una piccola sanzione economica al giocatore per il procedimento disciplinare aperto a seguito del mancato rientro dal Brasile lo scorso 27 luglio per riunirsi alla squadra.