Come uno scambio di figurine, solo che qui si tratta di calciatori in carne e ossa. Dunque, Barcellona, chi vuoi per Arthur? La lista dei nomi era ampia, ma la decisione è stata piuttosto lineare. Miralem Pjanic sembra il predestinato per invertire la rotta del centrocampista brasiliano. E lasciare definitivamente i bianconeri.



SCAMBIO - La formula, comunque, resta da capire. Non sarà uno scambio diretto. La Juve punta a ricavare da Pjanic intorno ai sessanta milioni: è uno dei giocatori più 'costosi' tra i bianconeri, e anche con Bernardeschi in uscita potrebbe mettere insieme un bel gruzzoletto. La valutazione di Arthur resta intorno ai 60 milioni, ma a causa della situazione potrebbe scendere intorno ai 35-40.