Arthur Melo è rimato impressionato dalla Juventus. Il nuovo acquisto bianconero, scrive Tuttosport, ha già messo alle spalle le settimane di dubbi che hanno caratterizzato la trattativa tra Juve e Barcellona per lo scambio tra il brasiliano e Miralem Pjanic. I compagni verdeoro Danilo, Douglas Costa e Alex Sandro lo "metteranno al riparo dal rischio saudade" e Arthur ha già preparato il suo arrivo in bianconero.



TRE SPECIALISTI - Finita la stagione con il Barcellona, Arthur arriverà a Torino con tre specialisti che lavoreranno con Arthur in accordo con lo staff della Juventus. Si tratta di un nutrizionista, un personal trainer e un fisioterapista. Chi sono? Rafa Barleze è il nutrizionista con il quale Arthur collabora ormai da molti anni. Lo ha seguito dal Brasile al Barcellona e ora arriverà anche a Torino. Il centrocampista segue un regime alimentare dettagliato, che varia a seconda dei programmi di allenamento e delle partite.



FISICO - Adrian Martinez è il fisioterapista del nuovo acquisto della Juventus ed è atterrato a Torino domenica scorsa, quando Arthur è arrivato in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il club bianconero. Il preparatore invece è Daniel Labarca con cui Arthur lavora per un'ora e mezza prima dell'inizio dell'allenamento di squadra. Il neo bianconero lavora con tutti loro almeno cinque giorni su sette, con sessioni concordate con lo staff tecnico del Barcellona. Lo stesso accadrà alla Juve. Arthur non vede già l'ora.