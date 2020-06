2









Com'è andata la prima giornata di Arthur alla Juventus? Detto della decisione di 'blindarla' da parte di giocatore e parti interessate, adesso è il momento delle sensazioni. E quelle del centrocampista brasiliano sono state positive, eccome. Racconta Tuttosport: "Il neojuventino è rimasto impressionato dall'ambiente, e visto che è ai ferri corti con Setien, non vede l'ora di iniziare. In Spagna temono che salterà la Champions di agosto".



POSSIBILITA' - Già, perché l'ex Gremio si sente ferito nell'orgoglio. Di certo, però, non può davvero permettersi di dare mostra di quella che sarebbe interpretatacome una ripicca. Comunque, Arthur non vuole avere più niente a che fare con il suo allenatore: gli ha chiesto onestà, ha detto delle aspettative mai ripagate. Tutte cose che per lui sembravano scontate, che evidentemente non lo erano per la guida tecnica. Burrascoso a arrabbiato, il finale di Arthur al Barcellona non è certo dei più sereni. Il sorriso, però, gli è tornato guardando dove proseguirà la sua vita: ufficialità in arrivo nelle prossime ore.