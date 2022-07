Lavorrebbe cedere il centrocampista brasiliano. Il giocatore non è partito con la squadra per la tournée americana ed è rimasto ain attesa di aggiornamenti sul suo futuro che ora sembra più che mai possa essere lontano da Torino. Arthur non ha convinto Massimilianoe le sue caratteristiche probabilmente non si adattano a quelle del gioco della Juve. Stando a quanto riporta SkySport ilha presentato alla Vecchia Signora una prima offerta per il brasiliano.Il Valencia di Gennaroavrebbe offerto alla Juventus un prestito di Arthur, con una parte di ingaggio però a carico della società bianconera. Sono attesi aggiornamenti, l'obiettivo della Juve però è quello di inserire un diritto di riscatto in modo da poter cedere il giocatore a titolo definitivo e monetizzare.