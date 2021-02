Arthur è tornato ko. “Calcificazione di natura post traumatica al livello della membrana interossea”, così recitava il comunicato emanato dalla Juventus qualche giorno fa sulle condizioni del brasiliano, problema che lo ha fermato negli ultimi impegni della Juventus. Un vero peccato, proprio quando il centrocampista aveva trovato il suo luogo sicuro nella mediana bianconera, fondamentale per i suoi tempi di gioco. Adesso, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Arthur si sta sottoponendo a delle terapie per cercare di far svanire il dolore che prova tra tibia e perone: saranno necessari alcuni giorni per verifica l’efficacia delle cure, al fine di scongiurare un’eventuale operazione.