Un no che complica tutto. Arthur non vuole lasciare il Barcellona e così complica i piani del Barcellona, con un rifiuto definitivo che impone la ricerca di nuove strade, di nuovi affari. Al centro delle idee del club catalano. La Juventus sembra sempre irremovibile: non accetterà nessuna proposta del Barça se non includerà il centrocampista brasiliano, a meno che non si paghi cash il suo cartellino. Tanti soldi, specie se sommati a quelli per Lautaro, che il presidente del Barcellona dovrà trovare accelerando tutte le trattative e le cessioni.



RISCHI E NOMI - I rischi sono tanti, su tutti quello di perdere definitivamente la possibilità di raggiungere i propri obiettivi per colpa dei ripetuti no di Arthur, restando immobili sul mercato. Così ieri è cominciato il pressing su Coutinho, perché la sua cessione è diventata di vitale importanza. Il Barcellona è in difficoltà a piazzare i suoi esuberi e la Juve non si smuove. L'occasione giusta per piazzare il proprio affondo. Coutinho a Nelson Semedo, scrive Tuttosport, sono anche nomi con cui il Barça prova a fare gola a Paratici, senza riuscirci molto. Intanto, Arthur è diventato il bersaglio dei media spagnoli, che non gli hanno risparmiato critiche sul comportamento. E sempre in Spagna, si parla di una nuova proposta: secondo RAC1, infatti, la Juve dopo il rifiuto sta aprendo le porte ad altri affari, che coinvolgono Dembélé e Vidal, prima scartati.​



I DUE NOMI - E Paratici? Aspetta un rilancio vero, un'apertura, ma intanto sonda altre piste: Jorginho e Leandro Paredes. Il primo, come già detto tante volte, piace tanto a Maurizio Sarri ed è il regista modello del suo 4-3-3, ma il Chelsea lo valuta ancora tanto. La Juve da un eventuale scambio di cartellini ricaverebbe un'ottima plusvalenza, ma bisognerà convincere Pjanic, che ha già detto sì al Barcellona e non lo direbbe al Chelsea. Jorginho, invece, lo farebbe con la Juve.