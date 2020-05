Resiste ottimismo su Arthur. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il Barcellona ha esigenza di chiudere un'operazione per mettere in parte a posto i conti in difficoltà. Gli stipendi, soprattutto, mettono in seria difficoltà i blaugrana, che devono correre ai ripari sul mercato. Per questo il club farà pressioen su Arthur affinché accetti la proposta della Juventus, probabilmente già da oggi. Il weekend non è stato foriero di notizie, ma si apre una settimana praticamente decisiva.