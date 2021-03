Così Arthur ha parlato a Sky Sport della calcificazione tra tibia e perone alla gamba destra, che l'ha tenuto per diverso tempo lontano dal campo: "Il mio è stato un infortunio strano e sfortunatissimo. Ma sono anche fortunato perché la Juventus è un grande club, con professionisti eccezionali, e c'è pure il mio gruppo di lavoro personale che lavora insieme. Hanno tutti fatto il massimo per farmi tornare a giocare il prima possibile. Ora sto molto meglio. Ovviamente devo sempre controllare bene i carichi di lavoro, perché non sono al 100%, ma ho una gran voglia di aiutare l'allenatore e i compagni! Dove posso aiutare io è in campo. Sto facendo il massimo, con medici e fisioterapisti, per essere al meglio il prima possibile".