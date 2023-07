Nel corso della sua prima intervista ai canali ufficiali della, il suo nuovo club,ha parlato anche delle esperienze calcistiche vissute negli anni. Ecco il commento del centrocampista di proprietà della: "Sono stato in diversi campionati e ho incontrato allenatori bravissimi, così come tipi di calcio differenti. Con me porto l’aver giocato in questi tornei, in più conosco bene l’Italia perché ho già fatto due stagioni qui e mi ci trovo bene. Ho voglia di imparare, sono a disposizione per dare una mano sia in campo che fuori a tutta la squadra".