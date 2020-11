Nella notte è arrivato il primo gol stagione di Arthur, che ha segnato nel 2-0 del Brasile all'Uruguay: "Un'emozione che non si può descrivere - ha detto il centrocampista della Juve nel post partita - Fare gol è sempre una cosa speciale, ma il primo lo è ancora di più. Era tanto che ci provavo". Grazie al suo trasferimento alla Juve ha ritrovato anche la maglia della Seleçao: "Tite ci tratta tutti allo stesso modo e ha un bel rapporto con i giocatori. Sapevo che non mi convocava perché nel Barcellona non giocavo, ma in questo periodo ho lavorato per tornare in nazionale".



PIRLO - Poi, su Pirlo: "E' un grande allenatore, ha grande esperienza nel calcio e conosce sensazioni ed emozioni di ogni giocatore in campo. Sta facendo un gran lavoro e può insegnarmi molto".