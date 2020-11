4









Un gol di Arthur e il Brasile sconfigge l'Uruguay. Grande serata per il centrocampista bianconero, che ha aperto le marcature e indirizzato il 2-0 finale con cui i verdeoro hanno chiuso già a fine primo tempo la pratica uruguagia. Nel post partita, il mediano ha avuto parole dolci per la Juventus e per l'allenatore Andrea Pirlo.



LE PAROLE - “Sapevo di dover migliorare e in questo senso Pirlo mi sta aiutando molto - le parole di Arthur -. E’ un grande tecnico, con un’enorme esperienza. Conosce le sensazioni che si provano in campo e sa come tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Sta facendo un grande lavoro e ho molto da imparare da lui”.