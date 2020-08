Arthur e il Barcellona sono ai ferri corti. Non per un possibile futuro assieme perché il brasiliano è già ufficialmente un giocatore della Juventus, piuttosto per la guerra in atto tra le parti (su di lui pende un provvedimento disciplinare avviato dal club). Il centrocampista ha incontrato con il dirigente Abidal e molto probabilmente non partirà con la squadra per la Final Eight di Lisbona. Inoltre, stando a quanto riporta Sport, il Barça incontrerà gli avvocati di Arthur nel prossimo fine settimana, per cercare una via d’uscita che possa soddisfare tutti.