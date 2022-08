Mettiamola così: ci sono certamente auguri più calorosi, situazioni più consone a una festa. Ma i social sono quello che sono, e cioè, alle volte, uno sfogatoio. In particolare per i tifosi, in questo caso della: alla vista degli auguri della società nei confronti di, è ripartita l'ironia social che ormai campeggia sul centrocampista brasiliano, vittima di promesse decisamente non mantenute.Dopo le notizie sulla trattativa con il Valencia - a proposito: al momento nessuna novità, anzi si va verso una fumata sempre più nera -, Arthur attende novità sul proprio futuro, mentre continua ad allenarsi con la squadra bianconera, alle dipendenze di Allegri.