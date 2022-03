Felicidade imensa por voltar a ser chamado para a Seleção Brasileira. Agradeço a todos que me ajudaram a chegar até esse momento especial. Seguimos o trabalho!

Il centrocampista brasiliano di proprietà della Juventus Arthur Melo è stato convocato nella giornata di oggi dalla nazionale brasiliana per le sfide contro Cile e Bolivia in programma alla fine di questo mese. Rispettivamente il 25 e il 30 marzo. Successivamente tramite il suo profilo Twitter Arthur ha voluto lasciare un messaggio."Immensa gioia per essere stato nuovamente convocato nella nazionale brasiliana. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato ad arrivare a questo momento speciale. Continuiamo il lavoro!".