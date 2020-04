2









Doccia fredda per la Juventus, sponda Barcellona, direttamente dalla bocca di Arthtur, obiettivo emerso fortemente nelle ultime ore per il mercato bianconero. In Spagna hanno raccontato come i blaugrana abbiano dato il via libera a Fabio Paratici per trattare il giocatore, individuando in Pjanic l’ideale contropartita tecnica per realizzare l’affare. Che però potrebbe sfumare vista la posizione brasiliano classe ’96.



DOCCIA FREDDA - Intervistato dal quotidiano spagnolo Sport, il centrocampista ex Gremio ha giurato amore al Barcellona: "Ci sono sempre speculazioni di mercato sul mio conto, ma ho le idee chiare. L'unica opzione che mi interessa è quella di rimanere al Barcellona. L'interesse di grandi club (Juve e Inter, ndr.) fa sempre piacere ed è un segnale positivo, ma penso solo a giocare qui per molti anni. Il Barça è dove ho sempre desiderato giocare e voglio essere balugrana ancora per molto tempo”.