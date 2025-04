Arthur, futuro ancora in bilico: tornerà alla Juventus ma...

Getty Images

Quale futuro per Arthur?

Se la situazione di Filip Kostic sembra ormai definita, con il Fenerbahce pronto a versare i soldi (4 milioni di euro, probabilmente) necessari per acquisirlo a titolo definitivo, resta più "sfumata" la posizione di, centrocampista ancora di proprietà dellache a gennaio lo ha ceduto in prestito al, in Spagna. Il brasiliano sarebbe più che propenso a restarci, in Liga, ma per lui resta un ostacolo importante: il suo alto ingaggio.Con 4 milioni di euro a stagione, infatti, sembra difficile che il club iberico possa permetterselo. Di conseguenza, nel caso in cui si optasse davvero per la sua permanenza, la formula potrebbe essere ancora quella del prestito, magari con l'inserimento di un diritto di riscatto a favore del Girona. Che comunque dovrà discuterne con la Juventus, cercando di capire se questo scenario possa essere fattibile. Lo riporta Tuttosport.

La situazione di Djalò

Più complessa, come vi abbiamo già anticipato, la situazione di, che al Porto ha trovato poco spazio e, con ogni probabilità, farà ritorno a Torino. Ma non per restarci, perché una volta rientrato verrà probabilmente ceduto nuovamente in prestito a un altro club, dopo una stagione in "patria" in cui ha accumulato 17 presenze (per un totale di 1.303 minuti), con due goal all'attivo.