Quique Setien e il messaggio su Arthur che apre un nuovo caso. Il tecnico del Barcellona è intervenuto in conferenza stampa, spiegando la situazione del brasiliano ormai prossimo all'approdo alla Juventus (già ufficiale), che non prenderà parte alla trasferta di domani contro l'Alaves. "Questa mattina è venuto da me e ha detto che la sua caviglia lo stava disturbando", ha dichiarato Setien con poche parole che ben rappresentano la situazione, specialmente dopo lo sbadiglio del brasiliano, avvenuto nei giorni scorsi durante la gara decisiva. E in Spagna è subito un caso, con il Mundo Deportivo che sottolinea come, al contrario del solito, il Barcellona non abbia fatto pervenire nessun comunicato per questo infortunio. Anzi, il giornale titola proprio: "Arthur, fuori dalla lista nonostante non abbia nessun infortunio".