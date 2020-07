Arthur è fuori dai convocati per la prossima partita del Barcellona: il centrocampista brasiliano salterà infatti la sfida di domani sera tra blaugrana e Real Valladolid (calcio d'inizio alle 19.30). Quique Setien è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa: "Si sta allenando bene, la sua applicazione è praticamente la stessa di sempre. Perché sta fuori? E' semplicemente capitato, ha una tonsillite. La prossima settimana sarà di nuovo in gruppo e giocherà", le parole del tecnico ex Betis, che smentisce qualsiasi problema con il giocatore fresco sposo della Juventus.