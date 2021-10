Arthur ha giocato contro l'Alessandria in amichevole stamattina a Vinovo. Questo il suo commento a JTV: "Sono felicissimo di essere tornato dopo aver lavorato sodo per rientrare in campo. Ho cercato di sfruttare al massimo i minuti che ho giocato oggi. Chiaramente l'amichevole è stata utile dal punto di vista fisico, è stata una partita più difficile di un allenamento, per il fisico ha aiutato".

I COMPITI TATTICI - "Allegri mi ha chiesto di giocare ad un'intensità elevata, toccando tanti palloni e continuando a creare gioco. Sono contento di averlo fatto e sono davvero tanto contento di non avere più il dolore che sentivo prima! Per questo devo ringraziare tutto lo staff medico della Juve".