Un piccolo estratto della lunga intervista ad Arthur che vi abbiamo documentato oggi pomeriggio: "Cristiano Ronaldo è un vincente, ancora quando non giocavo con lui desideravo sempre di potergli parlare. Per me è un idolo, l'ho sempre visto giocare e ora sono felice di giocare nella sua stessa squadra. Ci aiuta sempre, coi gol e non solo. Un professionista pazzesco, anche fuori dal campo, per come lavora e come tiene una mentalità da vincitore. C'è solo da imparare! Ed è pure un amico, ora ho più confidenza con lui e parliamo di tanti aspetti della vita. Una persona incredibile".